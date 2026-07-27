Piekarnia wyłudziła 33 mln zł z Unii. CBA kończy 10-letnie wielkie śledztwo
680 faktur, ponad 145 mln zł wartości i blisko 40 mln zł środków wprowadzonych do obrotu. To nie bilans dynamicznej ekspansji, lecz obraz procederu, który według ustaleń CBA miał służyć wyłudzeniu publicznych pieniędzy, zawyżaniu kosztów i praniu pieniędzy. Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowałFXMAG
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Komentarze (14)
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Ale dlaczego innych mierzysz swoją miarą?
@kpod:
No i właśnie przez to, że się panowie tyle czasu z takimi tematami pie..olicie, nie zauważyliście, że teraz lekarze takie walki w miesiąc wykręcają.
Jesli chodzi o wyludzoną kasę to praktycznie wszystko zablokowano na kontach oszustów. Na Twitterze kiedyś pisali że oszusci kupili za kasę BTC ktore policja zablokowała.
Następnie btc podrożały x10 🤣
"zastosowano zabezpieczenia majątkowe na ponad 42,9 mln zł"