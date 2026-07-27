Fxmag czyli reklama co drugi zdanie + reklamy pływające



Jesli chodzi o wyludzoną kasę to praktycznie wszystko zablokowano na kontach oszustów. Na Twitterze kiedyś pisali że oszusci kupili za kasę BTC ktore policja zablokowała.

Następnie btc podrożały x10 🤣



"zastosowano zabezpieczenia majątkowe na ponad 42,9 mln zł" Pokaż całość