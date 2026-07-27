Kierunki medyczne oblegane - nawet 38 chętnych na jedno miejsce
"O przyjęcie na UM we Wrocławiu ubiegało się ponad 18 tys. osób na niespełna 1,4 tys. miejsc. Najbardziej oblegane są kierunki lekarsko-dentystyczny oraz lekarski. O jeden indeks na kierunku lekarsko-dentystycznym ubiega się 38 osób, a o jedno miejsce na kierunku lekarskim - 34 kandydatów."cepheus
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Komentarze (42)
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czy WLADZA zdereguluje studia lekarskie i pozwoli na zwiększenie liczby lekarzy?
Nie no po co, przecież nie chodzi o to, żeby była konkurencja i żeby ludzie byli szybciej i skuteczniej leczeni, tylko zeby mala ilość lekarzy miała uzasadnienie czemu doi i OKRADA system i Polaków...
PA-TO-LO-GIA
@miszczumsc: +300% przyjęć w 15 lat
zapraszam do pracy na magazynie albo w budowlance - wtedy mimo wszystko wykonanie operacji jest mniej męcząc...
odpowiedzialność? taka sama jak u kierowcy prowadzącego autobus czy inżyniera i architekta, który projektuje dom i nie chce, żeby ludzie zginęli...
@real_scoria: o 300% w 15 lat- chyba najwięcej na świecie
Jak sobie pomyślę, jakie k---y z tych dziennikarzy to scyzoryk mi się w kiszeni otwiera.