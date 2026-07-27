Nożownik zaatakował w Paryżu. Ranne są kobiety.
W Paryżu w pobliżu Porte de Clichy doszło do ataku nożownika. Francuski minister spraw wewnętrznych poinformował, że ranne zostały trzy kobiety.HardWax
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W Paryżu w pobliżu Porte de Clichy doszło do ataku nożownika. Francuski minister spraw wewnętrznych poinformował, że ranne zostały trzy kobiety.HardWax
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Komentarze (49)
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To jest chyba ten potencjał różnych sposobów myślenia i wrażliwości imigranckiej. Wow, so tolerant
taaa, może zwykły rozbój? w końcu nie wiadomo jakie polecenia dostał od allaha ( ͡º ͜ʖ͡º)
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-niemcy-okolo-91-tys-islamistow-jest-gotowych-uzyc-przemocy,nIdn,1011549
Daro joński czy michu szczerba jak zasuwali z picką i śpiworkami, JAWNIE WSPIERAJĄC WOJNĘ HYBRYDOWĄ ŁUKASZENKI, kurna sobie łażą wolni po sejmie jak gdyby nigdy nic i jeszcze mają jakichś swoich wyborców!
A ranne są osoby!
@ZolniezMordoru: osoby kobiece!
a tu info z Niemiec dziewięć tysięcy jest gotowych użyć przemocy