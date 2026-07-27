Fani PlayStation wypowiadają wojnę Sony. Szykuje się wielki bojkot PS5
Grupa fanów zapowiedziała tygodniowy bojkot konsoli PlayStation 5, który ma być odpowiedzią na ostatnią decyzję japońskiego giganta o zakończeniu produkcji fizycznych wydań gier. Organizatorzy liczą, że spadek liczby aktywnych użytkowników zwróci uwagę firmy.ochucki
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Komentarze (34)
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Ja jestem zbieraczem płyt, ale prawda jest taka, że jest nas za mało, a za dużo normików
No ale ludzie nie myślą tylko konsumują to i dostaję coraz więcej kału. Teraz znowu większośc ponarzeka i powygraża się a nie minie tydzień to pierwsze co to hajs na konsolke albo gierki na konsolkę wydane.
Pamietam to z PS5, wkladam plyte a gra mowi nie moze bez aktualizacji dzialac z ta wersja i hu
I po co mi ta plyta, bo co mogę ją komuś pożyczyć?
Przecież i tak gry wprowadziły seriale i część funkcjonalnosci nie była dostępna po aktywacji seriala
Dużo krzyku o nic.....
A na koniec i tak Sony
Ile razy ja już takie akcje widziałem... :)