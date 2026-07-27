Bojkot srojkot, i tak sie nie dało grać w kupione płyty bez internetu i bez aktualizacji

Pamietam to z PS5, wkladam plyte a gra mowi nie moze bez aktualizacji dzialac z ta wersja i hu

I po co mi ta plyta, bo co mogę ją komuś pożyczyć?

Przecież i tak gry wprowadziły seriale i część funkcjonalnosci nie była dostępna po aktywacji seriala



Dużo krzyku o nic.....

A na koniec i tak Sony Pokaż całość