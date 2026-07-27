Keyboard, który zrewolucjonizował muzykę Trance [ENG]
Mowa tu o produkowanym w latach 1996-2001 Rolandzie JP-8000, rozpoznawalnego z nowatorskiego typu brzmienia 'supersaw'. Używali go w swoim studiach m.in. Scooter, Darude, ATB, Armin van Buuren, Paul van Dyk, Jean-Michel Jarre, Duran Duran i The Prodigy.bscoop
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Komentarze (10)
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Niestety nie dane mi było spróbować klqwiszy, ale:
mam pedalboard w większości złożony z efektow Boss/Roland do wiolonczeli elektrycznej i faktycznie można ukręcić istną psychodelę i to bez piguł!
P.S. 💜 Kai Tracid ❤️
https://www.vintagesynth.com/roland/jp-8080
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