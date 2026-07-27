Roland/Boss: świetny producent eleektroniki muzycznej.

Niestety nie dane mi było spróbować klqwiszy, ale:

mam pedalboard w większości złożony z efektow Boss/Roland do wiolonczeli elektrycznej i faktycznie można ukręcić istną psychodelę i to bez piguł!

P.S. 💜 Kai Tracid ❤️