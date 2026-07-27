Medycyna estetyczna bez VAT jako "ratowanie zdrowia". Skarbówka sprawdza
23 tysiące praktyk lekarskich trafiło pod lupę skarbówki, ale tylko 82 sprawy zakończyły się kontrolą podatkową, pisze serwis Rynek Zdrowia. Ten kontrast nie oznacza, że problem jest marginalny. Od stycznia 2025 roku do końca czerwca 2026 roku urzędnicy wykryli w rozliczeniach lekarzy nieprawidłowoFXMAG
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Komentarze (11)
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A us jak złapie częste praktyki to leci po wszystkich.
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hahaha
bolacy