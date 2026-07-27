Bo to było to...no...niedopatrzenie, pomyłka, jakaś tam nieprawidłowość no być może lekkie nadużycie. Nie ma dramy kilkanaście milionów w tę czy wewte... A kto by to liczył panie! Ale teraz już jest dobrze bo już załatane. Już nie trzeba się interesować bo można kociej mordy dostać!



Można się rozejść

¯\(ツ)/¯