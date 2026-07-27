26 tys. zł za godzinę i nagła rezygnacja. Nowy zwrot w aferze z Mogilna
Dr Piotr Gasiński nie jest już konsultantem w dziedzinie neurochirurgii dla kujawsko-pomorskiego. Zrezygnował, gdy zlecono mu sporządzenie raportu o działaniach spółki Spine w szpitalu w Mogilnie.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (18)
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Chociaż znając życie, nikt kto nie jest umoczony nie rezygnuje....
Spokojnie. kolejny zrobi kontrolę i też nic nie wyjdzie albo drobne uchybienia nie wymagajace konsekwencji...
PA-TO-LO-GIA
Robicie świetną robotę by nie wygrać.
Można się rozejść
¯\(ツ)/¯