O krok od tragedii w Łomży. Pies rzucił się na przechodzące dziecko, chłopiec tr
I kolejne dziecko pogryzione przez psa! 2,5-letnie dziecko trafiło do szpitala po pogryzieniu przez psaSrubson
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I kolejne dziecko pogryzione przez psa! 2,5-letnie dziecko trafiło do szpitala po pogryzieniu przez psaSrubson
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Obudźcie się, ludzie! Konfa nie kieruje się waszym interesem!
A picrel to koszulka typowego konfiarza xDDD