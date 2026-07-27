Biała mafia, przez lata CELOWO ograniczano miejsca na specjalizację, konowaly pozbywały się konkurencji, przez co mogły sobie dawać stawki 300zl za 15 minut wizyt zrobionej po łebkach. Jestem niesamowicie ciekawy, ile osób zginęło bądź poważnie zachorowało przez nich, skoro wizyty na nfz to nie tygodnie, lecz miesiące a nawet lata. A no tak, oni robili bardzo ciężkie studia, ktore w większości polegają na uczeniu się na pamięć, dlatego im się należy. Już Pokaż całość