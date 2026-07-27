Kakao potaniało na giełdzie o 30%, ale czekolada w sklepach nadal nie tanieje
Ceny kakao na światowych rynkach wyraźnie spadły po rekordowych zwyżkach, choć konsumenci wciąż nie odczuwają tego w postaci tańszej czekolady. Najwięksi producenci zmagają się z presją na marże po gwałtownym wzroście kosztów surowca i szukają nowych sposobów na przyciągnięcie wymagających klientów.FXMAG
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Komentarze (49)
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No chyba że kakao drożeje to wtedy co innego
A to pewnie dlatego te produkty były wcześniej zdrożały
W praktryce jednak sprzedajacy rzadko sa w sytuacji sprzejacego ziemniaki na targu gdzie obok ich stoi 100 innych sprzedawcó i ciezko sie dogadac ogrnaiczyc konkurencje i zawyzac marże.
Jak cena juz wzrosla i klienci ja zaakceptowali to nie przescigaja się w obnizaniu ceny. To samo widac w wielu wielu zjawiskach, zwelaszcza
Tak samo jak z masłem czy mlekiem. Nie da sie 1 kartonu mleka kupić bez przeplacania, tylko 6 naraz.
@Tesseract: Oto chodzi. Ty kupujesz taniej przy większej ilości a im rosną słupki sprzedaży na podstawie których później na przykład pewne podmioty dokonują negocjacji.
Jak kakao tanieje to czekolada nie ma kakao.
Czego nie rozumiecie?
i nie potanieje bo mamy 800+
polska przeciętna rodzinka jak widzi gałkę lodów po 9zł to kupuje i ma w dupie i pomaga sztucznej inflacji z---------ć
zarząd dino biedronki wie jak polskie rodziny rozwalają kasę i będą podnosić lub trzymać ceny, czekolady dobrze się sprzedawały i nie mają problemu z ich zbyciem to po co obniżać?
polak kupi zawsze przed drugim polakiem aby pokazać że go stać - i