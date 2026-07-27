więcej niż 30%

i nie potanieje bo mamy 800+

polska przeciętna rodzinka jak widzi gałkę lodów po 9zł to kupuje i ma w dupie i pomaga sztucznej inflacji z---------ć



zarząd dino biedronki wie jak polskie rodziny rozwalają kasę i będą podnosić lub trzymać ceny, czekolady dobrze się sprzedawały i nie mają problemu z ich zbyciem to po co obniżać?

polak kupi zawsze przed drugim polakiem aby pokazać że go stać - i Pokaż całość