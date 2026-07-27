Trudno się dziwić. Raczej nie ma zbyt wielu osób, które zechciałyby panom policjantom pokazać galerię zdjęć swojej anakondy. Pewnie jeszcze się okaże, że lepiej byłoby te zdjęcia pokazać i dostać zarzuty za co najwyżej ukrywanie niebezpiecznego narzędzia przy sobie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )