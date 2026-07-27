Został zatrzymany do kontroli i podał hasło, które skasowało zawartość smartfona
Ciekawa sprawa z USA. Tamtejsza prokuratura oskarżyła Samuela Tunicka o podanie funkcjonariuszom granicznym hasła, które zamiast odblokować smartfona skasowało zapisane na nim dane. To chyba pierwszy przypadek postawienia zarzutów za użycie tzw. duress passwordochucki
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Komentarze (66)
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@bluehead: Zaś prawniczyna za kasę doradzi krwiożerczemu tygrysowi z moralnością osiedlowego osiłka lub oślizgłemu wężowi, któremu nikt inny by nawet ręki nie podał.
Oni to powiedzenie powtarzają, żeby zagłuszyć sumienie, że prawo jest (a) stanowione i (b) interpretowane w sposób uznaniowy, pozostawiający pola do nadużyć, relatywizacji, fikołów, manipulacji. Ale tylko dla wybranych - dobrze poinformowanych lub dobrze płacących.
To
forensicowego przeszukania
rozwiązaniom forensicowym
o ile przy forensic to moze
To pisał naturalny debil czy sztuczna głupota?
Kogo oni biorą do tego niebezpiecznika, kiedyś chyba mieli wyższy poziom
@login0654: jak zobaczysz kiedyś na fb jakieś komentarze założyciela to pomyśłisz dokładnie to samo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chociaż IQ 200 byłoby gdyby smartfon po cichu wgrywał zmodyfikowane dane.
https://www.theguardian.com/us-news/2026/jul/23/cop-city-protester-phone