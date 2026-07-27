Psiara robi aferę i wzywa policję bo jej nieupilnowany pies dotknął "pastucha"
Psiara robi aferę i wzywa policję bo jej nieupilnowany pies dotknął nosem ogrodzenia pod napięciem i poraził go prąd.WielkiNos
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Psiara robi aferę i wzywa policję bo jej nieupilnowany pies dotknął nosem ogrodzenia pod napięciem i poraził go prąd.WielkiNos
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Komentarze (102)
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@PepikPL: To akurat jest tabliczka żeby nie karmić koni w tym stylu
PS. Nawet na elektryzatorze zalecają to na psy. Jest narysowany pies krowa i koń.
Poprostu państwo powinno zacząć porzadnie karac psiarzy, pies kogoś zabił to psiarz odpowiada jakby sam robił. A pies z automatu do uśpienia.
A wy tu nie różnicie się od państwa które chce wprowadzać dodatkowe podatki lub zakazy by rozwiazać problemy stworzone przez państwo.