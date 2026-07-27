Nawet nie wiecie jakie to skuteczne na psy. Przychodziły mi na plac psy od sąsiada w nocy bo je puszczał wolno. Przyniosłem pastuch od krów na noc i żyłka tak na 40 cm od ziemi w bramie. Ale był piękny skowyt i po problemie.



PS. Nawet na elektryzatorze zalecają to na psy. Jest narysowany pies krowa i koń.