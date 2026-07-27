Robią reformę wartą biliony. To miało nie ujrzeć światła dziennego
WIBOR, od którego zależą raty milionów kredytów, znika. O tym, co go zastąpi, decyduje kilka osób na posiedzeniach za zastarnak
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Komentarze (49)
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@xpear:
Ale my to lubimy:
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Dane z 2024 ale pokazują pewien trend:
Malta
Podstawowa
Jaki interes ma ustawodawca w tym, że czymś go zastąpi? Zamiast po prostu zlikwidować?
Teraz to jeszcze jak cię mogę, bo WIBOR regulowany jest przez przepisy międzynarodowe (Unijne - BMR), ale jak pomyślę, że na początku swojego istnienia WIBOR był ustalany przez banki na zasadzie "po jakiej
Bo to jest p0lska mentalność feudalna. Patrzymy na zachód ale tylko w tym co na ręke patrzącemu xD