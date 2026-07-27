Na moje oko, to oni teraz zrobią jakiś współczynnik, co będzie malał wolniej od wiboru - obecnie wibor dość szybko się zmienia w dół. Wcześniej, jak trochę się w to zagłębiałem, to po nowemu raty by malały zdecydowanie wolniej, niż z wiborem. Tak czy siak, jeszcze pewnie łezka się w oku zakręci za obecnymi zasadami rozliczania kredytów :P Ja ubolewam nad jednym - skoro jesteśmy w UNII, to dlaczego nie możemy pójść Pokaż całość