Sam jestem HDK i coraz bardziej zniechęca mnie... zachowanie personelu w mobilnych punktach poboru krwi. Ja rozumiem, że w pracy rutyna, że wypalenie zawodowe, ale nie wszyscy przychodzą oddawać krew bo chcą L4 ! Ja nie chcę zasranego L4 i nie chcę też czerwonego dywanu, ale odrobinę poczucia człowieczeństwa i organizacji swojej pracy. Ile to razy stałem w kolejce na deszczu, później badanie lekarskie gorzej niż na komisji wojskowej, usiądź, nie siadaj, Pokaż całość