Możliwe darmowe miejsca w strefach płatnego parkowania dla krwiodawców
Nareszcie może być coś pożytecznego dla HDK. Kilka miast już wprowadziło.Zatoichisan
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Nareszcie może być coś pożytecznego dla HDK. Kilka miast już wprowadziło.Zatoichisan
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Komentarze (75)
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Komentarz usunięty przez autora
Także wszyscy krwiodawcy, którzy mieszkają nawet w sąsiadującej z Krakowem miejscowości możemy się pocałować w D :)
@Tyk_Tak_: jakie ale? Kraków wprowadził dla swoich mieszkańców
@Tyk_Tak_: przecież nie wszystkie punkty są w strefie parkowania
Ogólnie to mi to lata, bo i tak parkuję za darmo gdzie chcę, ale niesmak pozostał.