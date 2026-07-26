Moto Interia opisała konkretny przypadek z Włoch: kierowca zostawił w Vicenzie szybę uchyloną na 10 cm i dostał 42 euro mandatu na podstawie włoskiego prawa. Co zrobił AI slop powered drugibieg.pl?



Usunął Włochy, Vicenzę i prawdziwą podstawę prawną. Zamiast tego napisał o bliżej nieokreślonym „Kodeksie wykroczeń” i ogłosił, że w Polsce za uchyloną szybę grozi:



- 100-500 zł mandatu,

- 2-4 punkty karne, Pokaż całość