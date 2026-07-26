WP kpi z czytelników. Od msc masowo promuje AI SLOP i halucynacje w tonie porad
Kalka z art. Moto Interii o historii z Włoch. Przeniesiona na polski grunt. Z 42 euro powstało 500 zł i 2-4 punkty karne z "Kodeksu wykroczeń". Źródła? "Źródła policyjne"! Około 20 portali AI od msc w ramach WP Kreator zarabia na reklamach. Fejkowi autorzy, fejkowe nazwiska, fejkowe zdjęcia.mariusz-migdalek
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Komentarze (1)
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Usunął Włochy, Vicenzę i prawdziwą podstawę prawną. Zamiast tego napisał o bliżej nieokreślonym „Kodeksie wykroczeń” i ogłosił, że w Polsce za uchyloną szybę grozi:
- 100-500 zł mandatu,
- 2-4 punkty karne,
9,6 tys. zł kary za brak OC. Automatycznie i bez możliwości odwołania