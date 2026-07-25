Orange zapłaciła w Polsce 82 mln zł podatku, a otrzymała ponad 770 mln zł z KPO
Orange Polska, której większościowym akcjonariuszem jest francuski koncern Orange S.A., otrzymała łącznie ponad 770 mln zł dofinansowania na realizację projektów światłowodowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Informację tę spółka podała w oficjalnym komunikacie.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (41)
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Firmę zmienisz, a światłowód zostanie.
To jest po to, żebyś takie wysryw mógł z tej swojej wsi pisać
Tak się teraz buduje kapitalizm. A wam robią wrzutki i kłócicie się o 800+
@janekplaskacz: Kupiło za bezcen cała infrastrukturę i spółkę z klientami. Nie mów, że to jest ich dobra wola, bo to podejście niewolnicze. Podobnie jak właściciel Lidla i Kauflanda dostał dotację z EBC na stworzenie sieci w Europie śr-wsch tłumacząc