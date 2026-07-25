Protest niemieckich studentów. Profesor skrytykowała ideologię transpłciowości
Na Uniwersytecie im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie doszło do protestów przeciwko wykładowi prof. Ute Johanny Bayen, psycholog zajmującej się psychologią matematyczną i poznawczą. W ramach cyklu zajęć naukowych badaczka planowała omówić zagadnienie rozwoju tożsamości transpłciowej.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (2)
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zero myslenia, zero wysiłku - nie pasuje do ideolo - zakopac. TFU