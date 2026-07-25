Narodowy Program Zgłaszania Oszustw Medycznych
Logujesz się na własne Internetowe Konto Pacjenta, przechodzisz do zakładki "Moje leczenie" i później "Historia Leczenia", szukasz fałszywych zabiegów i zgłaszasz na policję i do nfz. Czas obniżyć składkę zdrowia i zaprzestać rozkradania naszych pieniędzy.iggy_p
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Komentarze (10)
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Czy cały czas żyjemy w kręgu JEDNEGO Szpitala Południowego i zwolnionego zarządu (z wypłaconą odprawą na dziesiątki tysięcy per głowa) i JEDNEGO doktorka Kacprzyka, który zdaje się spędza gdzieś wakacje niczym
Zestawy do obsługi karetki z 1-2 zleceniami na dobę a koszty miesięczne idą w miliony.
Problemem też jest akceptacja społeczna do zamykania takich punktów gdzie obsługiwany jest 1-2 pacjentów albo przypadki nie zagrażają życiu. Np. Porodówki - jesteście za zamykaniem?
Miliardy złotych rocznie jest wyprowadzanebna lewo z systemu a my na to płacimy w składce zdrowotnej.