A czy pojawiła się w przestrzeni medialnej jakakolwiek informacja o wyciągniętych konsekwencjach prawnych od tych - setek już - lekarzy, którzy dokonywali drenażu budżetu, wypisując bzdurne roboczogodziny i fikcyjne zatrudnienia? Miliony per głowa się rozeszły. Ktoś został pociągnięty do zwrotu, sądu???



Czy cały czas żyjemy w kręgu JEDNEGO Szpitala Południowego i zwolnionego zarządu (z wypłaconą odprawą na dziesiątki tysięcy per głowa) i JEDNEGO doktorka Kacprzyka, który zdaje się spędza gdzieś wakacje niczym Pokaż całość