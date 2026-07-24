Ludzie czekają w kolejkach do lekarza latami. Dla rodzin poznańskich elit z ratusza oczekiwanie trwa kilka dni. Ci ludzie zarabiają w miejskich spółkach po 70 tysięcy i wpychają się w kolejkę do darmowej publicznej przychodni. Za ujawnienie skandalu zawiesili ją w pracy. Czas ukarać VIPów.