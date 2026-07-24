Zarabiają miliony. Wpychają się w kolejkę miejskiej przychodni. VIPy w Poznaniu
Ludzie czekają w kolejkach do lekarza latami. Dla rodzin poznańskich elit z ratusza oczekiwanie trwa kilka dni. Ci ludzie zarabiają w miejskich spółkach po 70 tysięcy i wpychają się w kolejkę do darmowej publicznej przychodni. Za ujawnienie skandalu zawiesili ją w pracy. Czas ukarać VIPów.marian-malarian
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Komentarze (13)
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