Pracowałem w branży. Sankcja kredytu darmowego to trochę ściema. Nikt nie wygrał żadnej sprawy. Wszyscy myśleli, że to będzie żyła złota, po tym jak wyschło źródełko kredytów frankowych. Tyle że sprawę frankowa kancelaria poprowadzi Ci nawet za darmo, a SKD (sankcje kredytu darmowego) za dość spore pieniądze, całe ryzyko przegranej przerzucając na klienta. To że w sądzie jest prawie 5000 takich spraw, to dlatego, że była silna akcja sprzedażowa jakiś czas temu. Pokaż całość