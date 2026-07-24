Lawina pozwów o darmowy kredyt. Banki szykują się na skutki wyroku TSUE
masz kredyt sprawdź czy aby bank nie naliczał odsetek od kwoty wyzszej niż wypłaconakpod
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masz kredyt sprawdź czy aby bank nie naliczał odsetek od kwoty wyzszej niż wypłaconakpod
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Komentarze (23)
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Kij im w kakao. Do samego końca.
@tylkolurko: zapomniałem o tych gagatkach.
Szkoda ze ssow nie robiłem haha
Do tego tak uciekną z podatkami że praktycznie nic nie płacą, potem biorą se dofinsowanie z kpo na niepotrzebne maszyny, a my to będziemy potem spłacać xD
Na koniec marca 2026 banki miały 104 704 reklamacji i 27 241 pozwów.
Tylko I kwartał 2026 przyniósł 4375 nowych spraw.
A to liczby sprzed wyroku #tsue z 23 kwietnia 2026 r. w sprawie C-744/24.
Jak zwykle banki bagatelizują problem, dezinformują klientów, wręcz wprowadzają w błąd co do skutków wyroku."