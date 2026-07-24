25% nowych samochodów w Europie to elektryki... honda nie chce produkować EV dla takiego bogatego rynku?!? Dlaczego?



Może niech powiedzą wprost, że na razie nie potrafią a nie gadają głupoty, że jakoby klienci mają wybierać... no właśnie wybierają 25% i rośnie, będzie rosło jeszcze szybciej jak ropa dobije do $100 i paliwo będzie po 8 zł/litr.