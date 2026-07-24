Honda ma dość obsesji UE na punkcie elektryków. I słusznie
Japończycy mają coraz większy problem z europejską polityką, która premiuje praktycznie jedną technologię. Zdaniem kierownictwa marki producenci powinni otrzymać swobodę wyboru sposobu osiągania coraz ostrzejszych celów. Europa próbuje wybrać za klientów technologii, której w zasadzie nie chcą.d4nello
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Komentarze (19)
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Niedługo Xpeng wprowadzi mona L03
Niedawno zobaczyłem nową prelude, spodobała mi się sie wizualnie, byłem nawet na jeździe próbnej i… padaka. Do wyboru JEDEN silnik 180km, ten sam co w civic. Wygląd samochodu co rwie asfalt kołami i silnik, ktory psuje wszystko bo samochód jest jak kastrat.
Może niech powiedzą wprost, że na razie nie potrafią a nie gadają głupoty, że jakoby klienci mają wybierać... no właśnie wybierają 25% i rośnie, będzie rosło jeszcze szybciej jak ropa dobije do $100 i paliwo będzie po 8 zł/litr.
Za to Japonia nie potrafi w import ropy