PSN nie działa globalna awaria PlayStation Network utrudnia granie w gry cyfrowe
Tysiące zgłoszeń awarii PSN z USA, Wielkiej Brytanii i Europy.ochucki
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Tysiące zgłoszeń awarii PSN z USA, Wielkiej Brytanii i Europy.ochucki
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Komentarze (41)
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a mówili, że konieczność łączenia się z siecią nawet w grach singleplayer to po to, żeby piraci nie grali!
Sam sobie robi koło i sam się w nie wplata.
Myślałem że to jakieś pezen noon czy inne polskie rapy a to Adam Mickiewicz ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Szybko poszło xD
To chyba taki pokaz dla ich graczy - obietnice vs rzeczywistość;)