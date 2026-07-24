1) Akurat ktoś stał i nagrywał. Przypadek? ;-)



2) W Czechach mają ten śmieszny system, gdzie jak pociąg nie jedzie to miga na biało. Fajne to może jest jak wyłączą prąd i nic nie miga to od razu wiadomo, ale z drugiej strony można się zapomnieć jak przełączą na czerwone.