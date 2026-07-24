Film z wypadku na przejeździe kolejowym w Czechach
23.07 (czwartek) po południu pociąg pasażerski zderzył się z dostawczakiem w pobliżu Chýnova w regionie Tabor. Kilka osób zostało rannych.Zeswirowany_Michal
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23.07 (czwartek) po południu pociąg pasażerski zderzył się z dostawczakiem w pobliżu Chýnova w regionie Tabor. Kilka osób zostało rannych.Zeswirowany_Michal
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Komentarze (32)
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2. Był znajomym kierowcy i maszynisty, a to był zakład
3. AI jest coraz lepsze.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
2) W Czechach mają ten śmieszny system, gdzie jak pociąg nie jedzie to miga na biało. Fajne to może jest jak wyłączą prąd i nic nie miga to od razu wiadomo, ale z drugiej strony można się zapomnieć jak przełączą na czerwone.
@jacke:
Z której? To tak jakbyś napisał, że fajne są trzykolorowe światła, ale można się zapomnieć jak z zielonego zmieni się na czerwone. Litości... Jak ktoś ma się "zapomnieć" to nie powinien wsiadać do auta.
1. Miga białe światło, urządzenia działają, można przejechać przez przejazd z maksymalna obowiązującą prędkością
2. Białe światło nie miga, urządzenia SPP mogą nie działać, może zaraz pojawić się czerwony sygnał, ograniczenie prędkości pojazdów
3. mrugają światła czerwone, zakaz wjazdu na przejazd.