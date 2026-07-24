Sebastian M. pozna opinię kluczowego biegłego. To on pogrążył Łukasza Żaka
Biegły Michał Krzemiński, którego opinia stała się podstawą oskarżenia Sebastiana M. o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, stanie ponownie przed sądem i złoży zeznania. Pełnomocnik rodziny ofiar nie ukrywa, że wiąże z tym "wystąpieniem" duże nadzieje.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (1)
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Może kaseta VHS zaginęła gdzieś w sądzie i nagrali na nią powtórki miami vice.
Przecież to jest przygnębiająca komedia ze to jeszcze jest dyskutowane i ciągnie się te biedne rodziny od lat omawiać zupełnie z d--y szczegóły.
Na wykopie policzyli prędkość pojazdów zanim w ogóle prokuratura stwierdziła ze Majtczak ma ze sprawą cokolwiek wspólnego.