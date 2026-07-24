Czy oni w ogóle wiedzą że cała sprawa została nagrana? Xd

Może kaseta VHS zaginęła gdzieś w sądzie i nagrali na nią powtórki miami vice.



Przecież to jest przygnębiająca komedia ze to jeszcze jest dyskutowane i ciągnie się te biedne rodziny od lat omawiać zupełnie z d--y szczegóły.

Na wykopie policzyli prędkość pojazdów zanim w ogóle prokuratura stwierdziła ze Majtczak ma ze sprawą cokolwiek wspólnego.