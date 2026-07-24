nie wiem może jestem niedoedukowany. Natomiast przynajmniej na początku a przynajmniej do 15 minuty policjant jest naprawdę w miarę dyplomatyczny. Mam mieszane uczucia z jednej strony ok prawnie może tych 3 panów ma rację (nie wiem wnioskuję po tytule) ale z drugiej kurde, daliby przeprowadzić interwencję 5 min i by było po robocie. Inna sytuacja jak by policjanci wylecieli z mordą. Natomiast wydaje mi się że tutaj była kulturka. Co w sytuacji Pokaż całość