Arogancka rutynowa kontrola drogowa! Sąd prawomocnie: nie musisz się legitymować
Sąd prawomocnie "zniszczył" policję w sprawie rutynowej kontroli drogowej? Nieprawdopodobne jakie zdziczenie zaprezentował patrol policji z Kielc, który przyjechał na pomoc kolegom, którzy chcieli sprawdzić dane podczas kontroli drogowej podjętej wobec osób, które nie łamały prawa. Czy musisz podawakubako
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Komentarze (13)
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Przy [imię nazwisko] odnaleziono jego legitymację studencką.
Czyli był powód- student.
@mocten:
Czasy stanu wojennego:
Student wraca do domu zatrzymuje go patrol ZOMO. Legitymują go, przegladają dowód osobisty - bez stempla z zakładu pracy.
ZOMO: Znaczy się, żyjemy sobie na
Komentarz usunięty przez autora
@zjadaczgwiazd: ale stary o to właśnie chodzi. Dziś im dasz dokument, mimo że nie musisz, to jutro będą na ciebie darli mordę jak tego nie zrobisz.
Krawężnik jest jak operator przy maszynie. Ma ściśle przestrzegać wszystkich zasad, norm i instrukcji. Jak nie potrafi, to noga-d--a-brama. Inaczej w najlepszym wypadku coś r0zpi4rdoli, w najgorszym zrobi krzywdę sobie lub innym.