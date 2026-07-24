Jedyne obiektywne media w Polsce, bazujące na merytorycznie a nie clickbaitach i emocjach. Za nagłośnienie tylu afer powinni dostać jakąś nagrodę.

Ale soyboye z wykopu i tak powieszą, że Stanowski to pisowiec bo nie poparł tęczowego w wyborach prezydenckich i regularnie grilluje Giertycha