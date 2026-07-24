"To wynik, który rozbił bank". Zero.pl z rekordowym sukcesem
"To jest wynik, który rozbił bank" - tak o zasięgu publikacji Zero.pl napisał Instytut Monitorowania Mediów. Chodzi o teksty Patryka Słowika i Jakuba Styczyńskiego o Szpitalu Południowym. Cały Kanał Zero znalazł się natomiast wśród najmocniejszych mediów w internecie według Wirtualnych Mediów.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (64)
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@vince87: To już teraz nawet wp.pl jest pisowskie? Ale wy macie nasrane w dyniach xD
Ale soyboye z wykopu i tak powieszą, że Stanowski to pisowiec bo nie poparł tęczowego w wyborach prezydenckich i regularnie grilluje Giertycha