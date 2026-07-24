warto dodać że główny zatrzymany od lat prawił w internecie morały na temat k---a prawa nauki jazdy xdddddd - gdzie nie wejdziecie wszędzie jego mądrości w przeróżnych artykułach

do tego był nauczycielem akademickim, zajebista k---a etyka zawodowa w tym chorym kraju



PS. jeśli typ zasiadał w komisjach tworzących kolejnych egzaminatorów w innych miastach to na bank tam też są umoczeni, tak btw to 30 osób w zielonej górze to chyba wszyscy pracownicy Pokaż całość