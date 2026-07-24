Podstawione osoby zadawały za kursantów w Zielonej Górze! Egzaminator zatrzymany
Pomoc w teorii, zdawanie przez podstawione osoby, powiązania polityczne sprawa jest rozwojowa.AndrzejInstruktor
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Pomoc w teorii, zdawanie przez podstawione osoby, powiązania polityczne sprawa jest rozwojowa.AndrzejInstruktor
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Komentarze (10)
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okrągły stół to legalizacja komuchów
polska to taka mini-mini-miniROSJA a ukraina to miniROSJA - tylko że polska lepiej udaje, udają przed innymi państwami UE jak to my i zsrr nie mieliśmy nigdy nic wspólnego a nawet jeśli to przecież każdy siedział/siedzi i został dawno rozliczony xdddd
do tego był nauczycielem akademickim, zajebista k---a etyka zawodowa w tym chorym kraju
PS. jeśli typ zasiadał w komisjach tworzących kolejnych egzaminatorów w innych miastach to na bank tam też są umoczeni, tak btw to 30 osób w zielonej górze to chyba wszyscy pracownicy
@ AndrzejInstruktor: Od kiedy kursanci czy ktokolwiek coś zadają na egzaminach?