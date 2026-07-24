Jak Kartel producentów pamięci RAM pompuje ceny elektroniki
To nie AI tylko kartel trzech firm, które ograniczają produkcję popularnych pamięci aby podwyższyć ceny i marże o 600%. Zamówienie 40% światowej produkcji ram przez openai to były bajki tzw letter of intent, takim czymś możecie chcieć kupić całe USA i ma taką samą wartość ale pijarowo dobrze zagrałoiggy_p
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Komentarze (44)
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@wanteed: Przecież tworzą xD jako że Nvidia stwierdziła że p------ą rynek kosumencki to w chinach zaczeło się opłacać R&D GPU i faktycznie wpuszczają swoje konstrukcje.
ludzie wiedzą jak robić procesory, to nie wiedza tajemna, zawsze progiem wejścia były koszty i konkurencja, a ta sama się outuje z rynku obecnie.
@Bonwerkz: se może zrobić, jak tylko micron jest z USA. samsung i sk hynix mogą powiedzieć "mamy płacić kare? to wychodzimy z USA, powodzenia w budowaniu centrów dla AI" i będą mieli rację
Do pewnych sektorów nie da się tak po prostu wejść i zacząć produkować bez pomocy że strony państwa, bo wymaga to zbyt dużych nakładów inwestycyjnych i ryzyko jest niepowodzenia jest ogromne.
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