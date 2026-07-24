No cóż. Trzeba porobić screeny, napisać do wizira reklamację (pro-forma, bo i tak odrzucą ale musi być podkładka dla sądu, że wyczerpano polubowne możliwości załatwienia sprawy) i z tego też zrobić screeny. Kupić bilet powrotny w innej linii na własny koszt, wysłać rachunek do wizira z żądaniem zapłaty, i na koniec pozwać ich w sądzie o zwrot kosztów biletu, zwrot kosztów radcy prawnego i odszkodowanie za straty moralne: stres, konieczność pisania reklamacji, Pokaż całość