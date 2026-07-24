Wizz Air zmienił dziesiątki rezerwacji z Polski bez zgody pasażerów.
Wizz Air zmienił dziesiątki rezerwacji z Polski bez zgody pasażerów. Skrócili mi wyjazd z 4 dni do 35 minut na lotnisku...Obalamypropagande
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Wizz Air zmienił dziesiątki rezerwacji z Polski bez zgody pasażerów. Skrócili mi wyjazd z 4 dni do 35 minut na lotnisku...Obalamypropagande
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Komentarze (20)
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Co iksde? Tylko tyle potrafisz napisać?
Kiedyś się na takich mówiło "dziecko neostrady".
To zdanie zostało tak niefortunnie napisane, że mnie nie pozostaje nic innego, niż napisać "ja wolałbym na lotnisku spędzić jednak 35 minut, a nie 4 dni." :)
Weź rozpęd i walnij tym pustym łbem w ścianę. Może ci się polepszy.
@bleblebator: XDDDD