Sprawdził swoje konto pacjenta - 500 wizyt, o których nie miał pojęcia
Mieszkaniec Lublina odkrył w Internetowym Koncie Pacjenta ponad pół tysiąca wizyt i zabiegów w poradni dermatologicznej, które jak twierdzi nigdy się nie odbyły. Narodowy Fundusz Zdrowia wyliczył, że za te świadczenia przychodni wypłacono blisko 59 tys. zł. NFZ zawiadomił policjęqwe_
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Komentarze (8)
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antykonowalizm!!!
Oczywiscie pomijam NFZ który ma wszystko na tacy i nie
Ponieważ część mądrali nadal nie rozumie tu wyjaśnienie - tak to sobie tłumaczą polskie konowały.