9,6 tys. zł kary za brak OC. Automatycznie i bez możliwości odwołania
UFG coraz częściej sięga po automatyczne kontrole i wysyła kierowcom wezwania do zapłaty prawie 10 tys. zł za brak ważnego OC. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.Nolanpl
- #
- #
- #
- 51
- Odpowiedz
Komentarze (51)
najlepsze
@OutSiderX82: Nie możesz. UFG nie podlega KPA, nie masz w ogóle drogi odwoławczej. Za to g@no-UFG do egzekucji korzysta ze skróconej drogi egzekucji w administracji.
To bantustan.
Z ubezpieczalni dostałem pismo
Mieli rację, bo nawet nie skontrolowałes czy sie wszystko zgadza tylko od razu na szybciocha wpisales blika i elo.
80% ludzi tak dziala- nikomu sie nie chce.
Rozumiem, ze mozna nie czytac OWU w zakresie np. max ceny noclegu przy awarii auta, albo klasy auta zastepczego, ale zeby nie spojrzec na daty ubezoieczenia to juz skrajna ignorancja
Ale byloby kasy w kraju na socjalizm jakby ich wszystkich skasowac po 10kPLN… I Ukrainie ile mozna by jeszcze dac Tomahowkow…