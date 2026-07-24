Artykuł kłamie, bo można się odwołać. Tak się składa, że w tym roku kuzyn dostał karę 10k za brak OC. Okazało się, że przy kupnie kupił samo AC i nie zauważył. Wyszło jak dostał pismo z UFG. Napisał odwołanie, gdzie podał sporo szczegółów życiowych (żona chora na raka), że z powodu roztargnienia, i że nie miał nigdy problemów z płatnościami. Załączył ze szpitala pismo, że żona ma raka i karę mu anulowali Pokaż całość