Pomyłka o 30 gr, a kara 350 PLN. Kontrolerzy ukarali 15-latkę
Trzydzieści groszy różnicy, a trzysta pięćdziesiąt złotych kary. Fakt pochyla się dziś nad historią 15-letniej Mai, dla której przejazd autobusem z Łodygowic do Żywca miał być zwykłą podróżą. Zakończył się jednak kontrolą, mandatem i telefonem do ojca wykonanym przez zapłakane dziecko. Ta historia sFXMAG
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Komentarze (15)
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Nie płakałem, nie dzwoniłem. Nie mogłem uwierzyć w komizm sytuacji, w końcu gdy wsiadałem to był przecież ważny ( ͡° ͜ʖ ͡°)
*nie dotyczy patourzędów skarbowych
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Mandat za zły bilet - tutaj 350zł (a nawet 550 potrafi)
To tak się w Polsce j---e pieszych
Za brak zapłacenia mandatu możesz nawet iść na kilka dni do więzienia a opłatę za bilet to jak jesteś gołodupcem/ dzieckiem to nawet komornik nie ściągnie tak łatwo. Dlatego gapowicze są praktycznie bezkarni.
Gdyby to był mandat to z wieloma szybko by zrobili porządek.
Po dobrej chwili rozmowy podziękowaliśmy, kumpel kupił bilety i wsiedliśmy do autobusu. Do celu były raptem cztery przystanki. Wsiadają panowie z Renomy. Oczywiście podchodzą tylko do nas – z plecakami, torbami i namiotem, więc ucieczki nie