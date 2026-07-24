Open'er 2011. Po festiwalu z kumplem ruszyliśmy na pole namiotowe w Sopocie. Z dworca SKM chcieliśmy wziąć taksówkę, ale miła pani spod kiosku, zachwalająca stancje, przekonała nas, że autobusem dojedziemy za 3 zł i pokazała przystanek.

Po dobrej chwili rozmowy podziękowaliśmy, kumpel kupił bilety i wsiedliśmy do autobusu. Do celu były raptem cztery przystanki. Wsiadają panowie z Renomy. Oczywiście podchodzą tylko do nas – z plecakami, torbami i namiotem, więc ucieczki nie Pokaż całość