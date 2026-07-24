Sprawdził konto pacjenta i zamarł. Ktoś rozliczył na niego 559 wizyt
Mieszkaniec Lublina zalogował się do Internetowego Konta Pacjenta i odkrył 559 wizyt oraz zabiegów dermatologicznych, z których jak twierdzi nigdy nie korzystał. Narodowy Fundusz Zdrowia wyliczył, że za te świadczenia wypłacono blisko 59 tys. zł. Sprawą zajmuje się już prokuraturafreedomseeker
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Komentarze (61)
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Tak że pamiętajcie - to nie jest żadne ZŁODZIEJSTWO, to są po prostu nieprawidłowości ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Można by rozważyć taką możliwość gdyby to był jednostkowy przypadek. Ale wbijanie pacjentom fikcyjnych wizyt w dużych ilościach ma miejsce od wielu
hahaha
bolacy
j e b a c słabych
po prostu
j e b a c słabych
a cwanych nie ruszamy
2=2+4
Rząd szuka pieniędzy? Podaję rozwiązanie, po pierwsze wszystkie wizyty z ostatnich lat, które widnieją w IKP rozesłać ich właścicielom w kolejnych sms-ach z odpowiednim komentarzem. Taka akcja, sprawdź czy się zgadza. Ludzie bardzo chętnie to zgłoszą. Następnie w----ć kary i nie chodzi o to żeby ktoś trafił do więzienia za kilka tysięcy złotych (koszty), niech odda 5 krotność tego
NFZ przeprowadził kontrolę i okazało się że nastąpił "błąd pisarski" i skorygowano nieprawidłowości.
A właścicielka gabinetu stomatologicznego to prywatnie córka lekarza do którego faktycznie dawniej chodziłem ;)