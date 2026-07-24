59 tys zł, a to tylko jeden przypadek, ile takich jest w Polsce?



Rząd szuka pieniędzy? Podaję rozwiązanie, po pierwsze wszystkie wizyty z ostatnich lat, które widnieją w IKP rozesłać ich właścicielom w kolejnych sms-ach z odpowiednim komentarzem. Taka akcja, sprawdź czy się zgadza. Ludzie bardzo chętnie to zgłoszą. Następnie w----ć kary i nie chodzi o to żeby ktoś trafił do więzienia za kilka tysięcy złotych (koszty), niech odda 5 krotność tego Pokaż całość