Teraz już te gównian3 miniaturki i grafiki z AI to będą z nami zawsze, prawda? AI serio bywa niesamowite, kreatywne i ułatwiający życie ..ale to musi teraz już tak zawsze wyglądać?! Jak rendery z 3D Studio w latach 90?! Już nikt nawet edytora żadnego nie uruchomi aby coś samemu?



Cały Internet jest z------y tym samym graficznym stylem, wszędzie!!