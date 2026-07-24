Quake II nie umarł. Historia gry, która po blisko 30 latach nadal łączy ludzi
Choć od premiery legendarnego Quake II minęły niemal trzy dekady, polska i globalna społeczność wciąż organizuje ligi, turnieje i utrzymuje serwery. Zapraszam do lektury mojego tekstu o historii, fenomenie i współczesnym życiu tej kultowej, arenowej strzelanki.quake2
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Komentarze (28)
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Jeder Schuß ein Russ
Jeder Stoß ein Franzos
Jeder Tritt ein Britt
Jeder Klaps ein Japs
Możesz albo dłączyć na discorda lub grupe QUAKE 2 na fb i się dużo dowiedziec, lub odwiedzić np stronę https://quake2download.pl/
Lista serwerów jest np. tutaj https://slq2.pl/q2servers.php
Cały Internet jest z------y tym samym graficznym stylem, wszędzie!!