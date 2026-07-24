Ja się nie dziwię. Pisałem już pewnie o tym, że jadąc jedną z głównych dróg w Polsce zaczęły na zjazdach pojawiać się radiowozy. Policjanci nie kierowali ruchu na objazdówki, siedzieli sobie tylko w samochodach. Okazało się że kilka kilometrów dalej był wypadek. Dość poważny, oba pasy w jednym kierunku zamknięte. No i sobie wszyscy stoją. Niektórzy zdążyli wrzucić wsteczny i pojechać tyłem do zjazdu. Tam już oczywiście czyhała policja, po to właśnie Pokaż całość