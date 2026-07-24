Mandat 8tys
Komentarze (58)
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- najpierw ogarnąć wypadek a potem osobny radiowóz do ogarnięcia korka, sprawa do załatwienia w 30 min. No ale polskie matoły policyje to przerasta
Właściciele płatnych autostrad mają wielki ból d--y o nie, bo można zjechać bez płacenia, choć czy należy się kasa za kilka godzin w korku to nie wiem
No i policja nie chce ich otwierać, ale chętnie ścigają, gdy ktoś je bez zezwolenia otworzy, a inni korzystają
@jabollus: Nieuziemionych
Kątówka z zapasem tarcz oraz z agregatem w bagazniku i cięcie bariery dzielącej kierunki jezdni?
A teraz mi powiedzcie co ma zrobić ktoś kto przykładowo jedzie na lotnisko? Z jakim wyprzedzeniem ma jechać skoro zdarza się stać na takiej A4 4,5,6 godzin?
Służby nie sa gotowe na sytuacje awaryjne i to jest główna przyczyna "kreatywności" takich jak ten powyżej.
@ijones: ahhhhh prawilniacki p0laczek, sam bedzie kisł ZGODNIE Z LYTERUM PRAWWA nawet i 7 godzin xD
Jakby ci ktoś NIELEGALNIE otworzył bramkę na autostradzie, żeby z niej zjechać, to być pewno szczekał RIKORD WIDIJO szybciej niż kamerka jest w stanie załapać, żeby zakapować "tych BANDYTUFFF" xD