Chcą zakazu reklamy i sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
Marka alkoholowa nie musi już mówić kup ani wypij wystarczy, że pojawi się obok ulubionego festiwalu, meczu czy koncertu. Sponsoring działa po cichu, omijając naszą naturalną nieufność wobec tradycyjnych reklam i budując w głowach (szczególnie młodych ludzi) proste skojarzenie: a-----l to imprFXMAG
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Komentarze (172)
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Idzie chodnikiem - zatrzymuje się nie zwracając czy ktoś idzie za nim
Wychodzi ze sklepu pod nogi komuś kto idzie prostopadle
@pomaranczowyogorek: na wsi, albo w małych miasteczka to jedyna opcja. Jako pasażer jak chcesz kupić to masz w 20 sekund, chyba lepiej niż stać w Biedronce 20 minut w kolejce i o zimnym piwie takim jakim chcesz możesz zapomnieć. Co to za poebany pomysł, że dorośli kupują sobie gdzie chcą i kiego chcą?
nakrecanym przez internetowych botow
@wcaleniepchamsiewmultikonto: Niech zgadnę, jesteś niepijącym alkoholikiem, albo starego miałeś ochlejusa? Nie ograniczaj się, napisz że samo powąchanie piwa, albo spojrzenie na nie na półce w sklepie to patologia i alkoholizm.
Wystarczy, że istnieje, już to zamordystom nie daje spokoju.