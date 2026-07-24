Wieta, że w Niemczech można pić p--o od 16 roku życia? a przy rodzicach od 14? wiecie, że mają święto piwa i są z tego dumni? wiecie, że w Lidlu w dziale "opakowania rodzinne" mają kratę piwa? eeeeee nie dla Polaka to!!! zamień tutaj na pomarańcze i zrozumiesz, że jesteśmy tam gdzie byliśmy lata temu.