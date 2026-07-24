Warszawski Szpital Południowy wypłacił odprawy zwolnionym po aferze
Prawie 130 tys. zł trafiło do byłych władz Warszawskiego Szpitala Południowego. Warszawski ratusz ujawnił, jakie odprawy wypłacono zwolnionej po aferze prezes spółki i członkini zarządumaakumba
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Komentarze (44)
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@Gustaw-Lopez: Oj tam, oj tam. Chodziło o to, że szpital się z nimi rozliczył finansowo i wypłacił dodatkową kasę. Nie zrozumieliście wypowiedzi pana prezydenta od klejenia problemów taśmą. ( ͡º ͜ʖ͡º)
Może trzeba było jeszcze ich w rączkę pocałować i procent od procedur zaproponować?!?!
Tera pytanie, co oni mogą wiedzieć, że dostali odprawy, które można odebrać jak zapłata za milczenie...
Tak się dyma Polaków...
@miszczumsc: A kto powiedział, że zostali zwolnieni dyscyplinarnie?
https://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Wagoner