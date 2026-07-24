Zostali zwolnieni dyscyplinarnie, bo nie wypełniali swoich obowiązków i jeszcze dostali ODPRAWY?!?!

Może trzeba było jeszcze ich w rączkę pocałować i procent od procedur zaproponować?!?!



Tera pytanie, co oni mogą wiedzieć, że dostali odprawy, które można odebrać jak zapłata za milczenie...



Tak się dyma Polaków... Pokaż całość