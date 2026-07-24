Jakiś czas temu robiłem wszystkie zęby no z 8. (To pewnie prawie połowa co mam :-)). W takiej małej klinice. On i ona (małżeństwo) są stomatologami. On jest dość wybitnym i jeszcze młodym stomatologiem. Za wizytę płaciłem 350-500 PLN. To było myślę ponad 5 lat temu. Żaden ząb nie popsuł się ponownie. Żadna plomba nie wypadła.



Jak chodziłem na NFZ w czasach młodości to zanim skończyli mi robić ostatnie to już te Pokaż całość