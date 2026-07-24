Poszedłem usunąć kamień na NFZ z zębów. Wizyta trwała może 5 min. max 10. I taki "rachunek" dla NFZ. Czy to normalne ?? Nie były wykonywane żadne inne zabiegi. Żadne.
Czy to normalne zabiegi podczas usuwania kamienia nazębnego ??
Poszedłem usunąć kamień na NFZ z zębów. Wizyta trwała może 5 min. max 10. I taki "rachunek" dla NFZ. Czy to normalne ?? Nie były wykonywane żadne inne zabiegi. Żadne. Nie kojarze nawet fluoryzacji. Ogólnie bardzo na odwal zrobione. Przejechane maszynką po wszystkich zębach i do widzenia.luki_tl
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Komentarze (23)
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LUDZIE TO JEST JAKAŚ GRANDA, KIEDY BĘDĄ ROZLICZENIA TEGO ZLODZIEJSTWA. Ja rozumiem że przez COVID rozpasanie branży służby zdrowia sięgnęło zenitu ale czas skończyć to szaleństwo!!
Jak zwykle temat się rozejdzie po kościach a znając życie jedynym który pójdzie pierdziec w pasiak będzie Emil
Dlatego kto ma dziadków albo rodziców w podeszłym wieku, którzy dla takiego lekarzyny
@the-great-reset:
Gdy pisałeś to, była godzina szesnasta.
Już byłeś n------y?
hahaha
bolacy
Jak chodziłem na NFZ w czasach młodości to zanim skończyli mi robić ostatnie to już te