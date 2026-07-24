Trwa głosowanie dotyczące nowego wyglądu banknotów Euro - Warto wyrazić zdanie
Ankieta dostępna m.in. po polsku organizowana przez ECB. Do ocenienia jest 10 zestawów banknotów, część z ptakami, a część z postaciami historycznymi, a wśród nich Maria Skłodowska-Curie. Każdy może ocenić każdy zestaw. Niektóre są z czapki, inne z ziemniaka, a na niektórych da się zawiesić oko.dict
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Komentarze (85)
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A co gorsze. To akurst biodegradowalny plastik jest odpowiedzialny za powstawanie mikroplastiku
Bertha von Suttner - pochodziła z rodziny zubożałej szlachty, znana głównie z bycia sekretarką A. Nobla, sufrażystką i feministką.
@Kurbeledele: najmniejsze zło z tych wszystkich :-/ a gdzie budynki? przecież architektura to jest coś z czym Europa się kojarzy bardzo dobrze, a gdzie abstrakcyjne wzory? dlaczego mają być "gęby" na banknotach? jeszcze baby z grubymi wargami...
anyway jeden z projektów był wertykalny xD, będą musieli zrobić pionowe portfele ;-)
Dlatego IMHO jeżeli chcemy neutralne to najlepsza byłaby... oklepana architektura - Koloseum, Wieża Eiffel, etc... Albo nijakie krajobrazy albo zwierzątka.