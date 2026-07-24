Ankieta dostępna m.in. po polsku organizowana przez ECB. Do ocenienia jest 10 zestawów banknotów, część z ptakami, a część z postaciami historycznymi, a wśród nich Maria Skłodowska-Curie. Każdy może ocenić każdy zestaw. Niektóre są z czapki, inne z ziemniaka, a na niektórych da się zawiesić oko.