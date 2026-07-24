Sklepy bezprawnie odrzucają zwroty z klauzulą higieny
Kupujesz w sieci wymarzone słuchawki douszne, odpakowujesz, testujesz brzmienie i... stwierdzasz, że bas rozczarowuje. Klikasz zwrot, a sprzedawca odpowiada krótko: Higiena, brak możliwości zwrotu. Znasz to? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz kolejny przypomina e-sklepom o prawach konsFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 88
- Odpowiedz
Komentarze (88)
najlepsze
Pamiętam sprawę odkurzacza, którą jeden z tych
@SzuruSzur: Zderzenie kulturowe.
https://next.gazeta.pl/next/7,151003,20947108,kolejki-w-sklepach-lidla-ludzie-zwracaja-opakowania-wszystko.html
@Deray: ryzykiem straty 50zł przeceniając produkt w outlecie albo spędzając kilka minut na testowaniu i dezynfekcji produktu. W przypadku pewnych grup produktów nazywa się to recertyfikacją i robi to podwykonawca.
No raczej nie dostanę, bo nie kupuję takich produktów od małych gównofiremek na allegro.
Ale nawet zakładając że bym kupił,
@Arytmetyk: Taki przepis istnieje ale nie jest najważniejszy. W pierwszej kolejności klient może zrobić to co jest niezbędne do sprawdzenia produktu. Dopiero gdy zrobi coś więcej i przez to cena spadnie to sklep może obniżyć cenę. Tylko, że jest to niejasne a UOKiK wydaje się stać tylko po stronę klientów. Bo moim zdaniem jeżeli telefon jest fabrycznie zapakowany, tak, że nie da się do
Nie ma znaczenia co to jest, sprzedajacy ponosi koszty tak czy siak. Czy to bezposrednie (wysylka), czy posrednie bo ktos to musi sprawdzic, czy wszystko jest w pudelku, zapakowac kolejny raz itd.
Ja tylko pisze, ze ten towar wymaga przymiarki, dokladnie tak jak buty, jak kask, czy rekawiczki. Ale nikt sie nie przejmuje grzybica, wszami itd.
Natomiast przy
@Deray: a jak kupisz takie za 1000zl i sie okaze ze graja jak te za 50, tylko sprzedawca i producent odpalili hifi marketing?
Z drugiej strony nie dziwię się że ludzie często robią zwroty. Obecnie produkuje się mnóstwo tandety w wysokiej cenie i dopiero po faktycznym