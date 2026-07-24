Niektórzy chcieli by golarki do jaj zwracać i szampony po użyciu. Wygląda na to że czas wrócić do "prosimy o rozważne zakupy, po odejściu od kasy zwroty nie są przyjmowane". Jak zwykle wdrożenie przywilejów ze Skandynawii wyszło bokiem w kraju, w którym nie chce się nawet założyć jednorazowej rękawicy aby nie brudzić bułek po pracach ziemnych oraz wgniata się jabłka i pomidory 'aby wybrać najlepsze'.

Pamiętam sprawę odkurzacza, którą jeden z tych Pokaż całość