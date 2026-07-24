Lekarze nas straszą, że jeśli każemy im wybierać między pracą na NFZ a pracą w sektorze prywatnym, pójdą do prywatnego a w NFZ nie będzie miał kto pracować. Ale pomijają jedną ważną informację, sektor prywatny ma 5x mniej pieniędzy niż publiczny.

Oto dane opracowane przez GUS, jak widać 77,8% pieniędzy pochodzi z pieniędzy publicznych, to wydatki z NFZ, kasy samorządów i rządu:

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/wydatki-na-ochrone-zdrowia-w-latach-2022-2024,27,5.html

Lekarze "zapominają" też, że te 22% to nie są pieniądze, które wydajemy na ich usługi, to jest suma pieniędzy, jakie prywatnie wydajemy na zdrowie:

Badania - prywatnie opłacony rezonans, RTG, badania krwi itd.

Rehabilitacja

Prywatnie kupowane szczepionki

Prywatnie kupowane leki

Prywatnie kupowany sprzęt medyczny

Drogie dziedziny medycyny, z których państwo się wycofało jak stomatologia czy medycyna plastyczna

"Zapominają" też o innym problemie, dla wielu z nich nie ma pracy w sektorze prywatnym, bo wielu zabiegów medycznych prywatne firmy nie chcą wykonywać np. prywatny szpital chętnie przyjmie poród i na tym zarobi, ale jeśli są jakiekolwiek komplikacje poporodowe, to pacjentka jest wysyłana do szpitala, który ma umowę z NFZ. Właśnie przez ryzyko.