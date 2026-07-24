Lekarze nas straszą, że jeśli każemy im wybierać między pracą na NFZ a pracą w sektorze prywatnym, pójdą do prywatnego a w NFZ nie będzie miał kto pracować. Ale pomijają jedną ważną informację, sektor prywatny ma 5x mniej pieniędzy niż publiczny.
Oto dane opracowane przez GUS, jak widać 77,8% pieniędzy pochodzi z pieniędzy publicznych, to wydatki z NFZ, kasy samorządów i rządu:
Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/wydatki-na-ochrone-zdrowia-w-latach-2022-2024,27,5.html
Lekarze "zapominają" też, że te 22% to nie są pieniądze, które wydajemy na ich usługi, to jest suma pieniędzy, jakie prywatnie wydajemy na zdrowie:
- Badania - prywatnie opłacony rezonans, RTG, badania krwi itd.
- Rehabilitacja
- Prywatnie kupowane szczepionki
- Prywatnie kupowane leki
- Prywatnie kupowany sprzęt medyczny
- Drogie dziedziny medycyny, z których państwo się wycofało jak stomatologia czy medycyna plastyczna
"Zapominają" też o innym problemie, dla wielu z nich nie ma pracy w sektorze prywatnym, bo wielu zabiegów medycznych prywatne firmy nie chcą wykonywać np. prywatny szpital chętnie przyjmie poród i na tym zarobi, ale jeśli są jakiekolwiek komplikacje poporodowe, to pacjentka jest wysyłana do szpitala, który ma umowę z NFZ. Właśnie przez ryzyko.
Podsumowując, lekarze nie mają gdzie pójść, bo w sektorze prywatnym nie wystarczy dla nich pieniędzy i miejsc do pracy.
Komentarze (42)
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To jest wprost działanie zorganizowanej grupy przestepczej, która ma na celu defrauadację majątku publicznego i zapaść służby zdrowia.
A kataster od X mieszkania powinien być wprowadzony od wczoraj.
@Sikor12: 78% pieniędzy to NFZ, samorząd i państwo, sprawdziłem dane. Niestety nie mogę znaleźć danych podzielonych na zabiegi, leki itd. Ale jeśli jest tak jak napisałeś, to są ugotowani.
Gdzie kontrole?
Gdzie wyroki dla lekarzy ktorzy kradli? Gdzie kary finansowe nie dla szpitali tylko dla złodziei lekarzy?
Gdzie dożywotnie zakazy wykonywania zawodu dla ZŁODZIEI?
Gdzie władza, która powinna się troszczyć o Polaków a nie przymykać oko na ZŁODZIEJSTWO lekarzy?
W końcu te 200-300zł to często dużo mniej niż wielu z nas miesięcznie płaci zdrowotnego.
Może jakby coś takiego w NFZ zrobić to ktoś by się tam w końcu ogarnął?
A nie że czekasz pól roku na
@Rst00: chcesz nam powiedzieć, że 99% ludzi mijanych na ulicy zarabia mniej niż 4k miesięcznie?