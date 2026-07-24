Za każdym razem jak widzę tego typu artykuły mam dziwne odczucie, że ludzie nie rozumieją na czym ten zakaz ma polegać.



Nie, wcale nie chodzi o to aby wprowadzić prohibicję i karać wszystkich co piją a-----l.



Celem jest to aby weliminować sytuacje prowadzące do patologii w postaci "dopijania się" pod sklepami i w drodze do nich i z nich. Jeśli ktoś ma ochotę się napić to prosze bardzo. Lokale stoją otworem, można Pokaż całość