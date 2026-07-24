Górale znaleźli sposób na prohibicję. A-----l przywożą taksówką spoza miasta
Nocna prohibicja miała ograniczyć dostęp do alkoholu w Nowym Targu, ale na lokalnym rynku szybko pojawiła się nowa usługa. Kierowca jedzie do sklepu znajdującego się poza granicami miasta, kupuje wskazane trunki, a następnie dostarcza je klientowi. Popyt przerasta możliwości taksówkarzy.zwyklychlopakszary
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Komentarze (140)
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@PIAN--A_A--KTYWNA:
Przynajmniej jest ekologicznie.
@L3stat:
Widać za mało siedzieli z Masą aby rozmawiać o życiu... ¯\(ツ)/¯
@Cactushead: chlopie 3/4 wykopu klaskalo uszami na prohibicje, skonczy sie alkoholizm, skoncza sie burdy, bedzie spokoj w miastach.
C--j ze nic z tego nie wyszlo, a rzad pudruje wlasna nieudolnosc z walce z chuliganeria, bo na bank nie w walce z alkoholizmem z ktorym nie chce walczyc. bo budzet.
A "obywatele" szczesliwi ze sie im kolejne kagance narzuca.
@BiggerJapanTapczan:
Można, trzeba tylko sposobem. AIkohoI.
Nie, wcale nie chodzi o to aby wprowadzić prohibicję i karać wszystkich co piją a-----l.
Celem jest to aby weliminować sytuacje prowadzące do patologii w postaci "dopijania się" pod sklepami i w drodze do nich i z nich. Jeśli ktoś ma ochotę się napić to prosze bardzo. Lokale stoją otworem, można
@MiG-21: a co z patologia dopijajaca sie w tanich knajpach? Co z patologia ktora chla kupione alko przed 22 po osiedlowych podworkach, skwerkach i parkach? Co z tymi ktorzy wsiada w auto (bo za malo sa n------i), zeby pojechac do sasiedniej wioski albo na stacje benzynowa?
W
https://www.pap.pl/aktualnosci/nocna-prohibicja-w-krakowie-pacjentow-sor-nie-ubylo-zmalala-liczba-interwencji-0
Póki co chyba we wszystkich miastach pojawia się ten sam efekt, że spadła liczba interwencji w związku ze spożywaniem alkoholu, natomiast liczba przypadków na SOR oraz pobić, aktów wandalizmu, itd. pozostała na tym samym poziomie. Jeśli masz jakieś inne info, to proszę o linki.
I tak, miasta ogłaszają sukces. A czego się spodziewać po radnych, którzy najpierw sami ten zakaz przegłosowali?
Alkoholik czy wysuszony imprezowicz jest w stanie zapłacić nawet kilka razy więcej, żeby tylko dostać a-----l.