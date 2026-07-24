Ministerstwo Zdrowia chce zaostrzenia przepisów. "Do 30 tys. zł grzywny"
Kierownicy szpitali będą musieli zapłacić grzywnę, jeśli pozwolą medykom przekraczać nowe limity czasu pracy - przewidują założenia przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia. "Proponujemy do 30 tys. zł grzywny, która miałaby ciążyć na pracodawcy, który będzie przekraczał przepisy"freedomseeker
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Komentarze (70)
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a dlaczego nie bezpośrednio na jełopie który zawinił?
Sami chcecie to macie. Pracownik na uop nigdy nie jest winny.
https://wykop.pl/link/7982895/liczba-studentow-lekarskiego-na-prywatnych-uczelniach-tez-ograniczona
Liczba studentów lekarskiego na PRYWATNYCH uczelniach też ograniczona