Dobra coś się rusza, bo jak wczoraj byłem w kolejce do lekarza, to wyszła pani recepcjonistka i przeprosiła wszystkich że lekarz się spóźni 10 min bo kończy zabieg w innym szpitalu. Bezcenne miny i prychnięcia u ludzi xD, jeden to się zapytał nawet w którym to szpitalu operował, jakby chciał to sprawdzić hehe. Wiśnienką na torcie był pan doktor, który zaraz się pojawił zdyszany i uwaga przeprosił za spóźnienie! Wszystko skończyło się Pokaż całość