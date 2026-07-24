Lekarz tylko w jednym miejscu? Większość Polaków mówi "tak"
Ponad połowa Polaków uważa, że lekarze nie powinni łączyć pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowiaPIAN--A_A--KTYWNA
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Ponad połowa Polaków uważa, że lekarze nie powinni łączyć pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowiaPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (8)
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Ostatnio dzwonię po recepty na leki stałe, nadciśnienie, a pani mi mówi, że muszę przyjść i wypełnić papier. Idę, dostaje kartkę, adres, imię i nazwisko, jakie leki, jaka dawka , dat i podpis. Wieczorem dostaje z IKP SMS z kodem na leki, za chwilę z numeru innego ten sam kod i w tym samym
Ale niestety nie w tym życiu.
@emwuu: zebys sie nie zdziwil