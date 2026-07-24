Mój wiejski ośrodek zdrowia zatrudnia dwoje lekarzy, można przyjść na NFZ jak i prywatnie w tym samym dniu.

Ostatnio dzwonię po recepty na leki stałe, nadciśnienie, a pani mi mówi, że muszę przyjść i wypełnić papier. Idę, dostaje kartkę, adres, imię i nazwisko, jakie leki, jaka dawka , dat i podpis. Wieczorem dostaje z IKP SMS z kodem na leki, za chwilę z numeru innego ten sam kod i w tym samym Pokaż całość