Kaufland przegrał w sądzie z polską kasjerką! Właśnie zapadł wyrok
Sąd pracy uznał, że dyscyplinarne zwolnienie z Kauflandu Jolanty Żołnierczyk było bezprawne. Kasjerka z Żywca została zwolniona dwa lata temu po tym, jak nagłośniła sprawę dyskryminacji płacowej matek. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.Lokator87
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Komentarze (17)
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- Mężczyźni mają USTAWOWO zapisane, że zarabiając te same pieniądze muszą przenosić 60% więcej towaru niż kobiety tym samym zarabiając mniej. Jest to deprecjacja męskiej pracy.
- mężczyźni USTAWOWO pracują dłużej na swój wiek emerytalny.
- mężczyźni USTAWOWO mają większy wydatek energetyczny niz kobiety
- mężczyźni żyją statystycznie krócej od kobiet
Temperatura nie może być wyższa niż:
35°C – w pomieszczeniach pracy,
32°C – przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni, związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) - dla mężczyzn i 1000 kcal
po mojej interwencji okazało się, że sędzia jest chora i sprawę przejmie inny sędzia.
Generalnie sprawa jest dowodowo miażdżąca dla pracodawcy ale systemowo pokazali gdzie jest pracownik bo to przecież ogromna państwowa firma ;-)
@ramirezvaca: Będę adwokatem diabła. Dlaczego madka ma dostać podwyżkę za sam fakt istnienia? O jakiej dyskryminacji mowa? Podwyżka to jakiś ustawowy obowiązek pracodawcy?