Dyskryminacja płacowa mężczyzn względem kobiet jest już ok.



- Mężczyźni mają USTAWOWO zapisane, że zarabiając te same pieniądze muszą przenosić 60% więcej towaru niż kobiety tym samym zarabiając mniej. Jest to deprecjacja męskiej pracy.

- mężczyźni USTAWOWO pracują dłużej na swój wiek emerytalny.

- mężczyźni USTAWOWO mają większy wydatek energetyczny niz kobiety

- mężczyźni żyją statystycznie krócej od kobiet Pokaż całość