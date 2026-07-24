BEZKARNE "DOJENIE" NFZ METODĄ NA FIKCYJNE WIZYTY
W 2026 roku nieprawidłowości stwierdzono w 99% przeprowadzonych kontroli. To tyle w kwestii odosobnionych przypadków.Official
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W 2026 roku nieprawidłowości stwierdzono w 99% przeprowadzonych kontroli. To tyle w kwestii odosobnionych przypadków.Official
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Komentarze (31)
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@boss007:
No ale to wtedy by przecież lokalna mafia lekarsko-urzędniczo-polityczna nie zarobiła.
Lekarze powinni dostawac wyroki, kary finansowe i zakaz wykonywania zawodu, a nie kara finansowa dla szpitala, czyli kara placona z pieniedzy Polakow...
PATOLOGIA
@miszczumsc:
Dokładnie, o tym trzeba mowić głośno i
Państwo wydojone na 260 000 zł w tym na samej składce zdrowotnej oszczędność 80 000 zł.
Dlatego ja mówię wprost Lekarze sami na siebie nie płacą prawie nic
No ale skąd lekarze dostają pieniądze które potem oddają w podatkach? Od państwa, to państwo płaci im pensję z NFZ z których potem pobiera samo sobie podatki xD
To przecież nie jest żaden zysk dla państwa tylko obniżenie
Przecież i tak nikt tego nie sprawdza? NFZ nie będzie dzwonić po ludziach i pytać czy byli na faktycznej wizycie u lekarza.
Gdyby mój zleceniodawca nie kontrolował mojej pracy to też bym mu wrzucił co się da na fakturę.
to brzmi niesympatycznie. Czyli jawnie przyznajesz, że oszukiwanie i wyłudzanie leży w Twojej naturze ? Czy są w tym kraju jeszcze uczciwi ludzie ?