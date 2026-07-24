No ja to się dziwiłem się na przykład że ubezpieczenie zdrowotne w Holandii płaciłem 100 € teraz w Niemczech składka zdrowotna wynosi minimum 500 € ale niemiecki nfz obejmuje także część ZUS u i opiekę nad starszymi. No i co w związku z tym ja się bardzo zdziwiłem że jeżeli minimalna składka w Polsce to chyba 400 € i nfz nie odpowiada za nic leki w Niemczech są refundowane tutaj nie i Pokaż całość