Wszak to edycja Ultimate, ale czekajcie aż znikną płytki, wtedy dopiero zacznie się dymanko :D



Ja nierozłącznie związany z marką PlayStation od roku 1997, kupione wszystkie konsole, setki gier na płytach, z których nigdy żadnej nie sprzedałem i mam do dziś, tysiące godzin radości i grania, uroczyście oświadczam, że wywalam j---a na tę markę i porzucam granie na rzecz rozwijania innych moich hobby i pasji. Ha tfu na Sony, EA i na Pokaż całość