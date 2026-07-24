Producenci gier oszaleli? Cyfrowe wydane EA FC (dawniej FIFA) za 700zł XDDDDDD
Pierwszy efekt zapowiedzi rezygnacji z płyt? Gra która po roku jest na promocji po 40 zł, z niezwykle krótkim terminem przydatności za 700zł, w zamian za 7 dni wcześniejszego dostępu i parę cyfrowych benefitów. Świat oszalał, a to dopiero początek cyfrowej rewolucji na konsolach...michalxd21
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Komentarze (88)
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Jest cała masa Indie gier do odegrania.
@brck89: Bo masz mozg i szanujesz swoje pieniadze.
To wszystko kwestia perspektywy, Kubuś...
To rzeczywiście zasługują na ruchanie xDDD
#heheszki
Ja nierozłącznie związany z marką PlayStation od roku 1997, kupione wszystkie konsole, setki gier na płytach, z których nigdy żadnej nie sprzedałem i mam do dziś, tysiące godzin radości i grania, uroczyście oświadczam, że wywalam j---a na tę markę i porzucam granie na rzecz rozwijania innych moich hobby i pasji. Ha tfu na Sony, EA i na
@zb1gu: i co wtedy?
Ma co sprzedać w razie głodu...