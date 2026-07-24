Hity

tygodnia

Panama wprowadziła karę do 5 lat więzienia za oszustwo w sprawie ojcostwa.
Panama wprowadziła karę do 5 lat więzienia za oszustwo w sprawie ojcostwa.
3082
Liczba studentów lekarskiego na PRYWATNYCH uczelniach też ograniczona
Liczba studentów lekarskiego na PRYWATNYCH uczelniach też ograniczona
2890
Wychowani bez hamulców (Surroniarze - Odc. 1)
Wychowani bez hamulców (Surroniarze - Odc. 1)
2843
Super lekarz wyssał rekordowy szmal. Zarobił 15 razy więcej niż koledzy.
Super lekarz wyssał rekordowy szmal. Zarobił 15 razy więcej niż koledzy.
2583
72 godziny wpisane w dobie, ale lekarze są oburzeni i wydali ostre stanowisko
72 godziny wpisane w dobie, ale lekarze są oburzeni i wydali ostre stanowisko
2527

Powiązane tagi