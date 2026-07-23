Unia łagodzi ETS tylko na papierze. Droższe będą prąd, ogrzewanie i wywóz śmieci
Komisja zatrzymuje się tuż nad przepaścią, do której sama doprowadziła europejską gospodarkę, cofa się o pół kroku i przedstawia to jako zmianę kursu. Tymczasem droga nadal prowadzi w tę samą stronę ku wyższym kosztom, słabszemu przemysłowi i coraz większej zależności od importu.rychu-nalepa
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Komentarze (29)
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A wyborca nadal zagłosuje na to samo, jak mu w telewizji powiedzą, że Ci inni to zdrajcy, faszyści i wariaci, tylko obecnie rządzący są jedynym właściwym wyborem... ehh
Planeta nam płonie, dzieci umierają od udarów słonecznych a wy chcecie godnie żyć?
Godne życie jest dla europosłów którzy sobie latają po 200 razy na posiedzenia parlamentarne w brukseli....
No i pamiętajcie... to wszystko to ruska propaganda
#pdk
Jak będą już dosłownie wszystko produkować to zaczną na tym zarabiać jak ceny podwyższą.
@Gdy_piecze_i_szczypie_klotrimazol: Bzdura, tzn Chińczycy się cieszą, ale to nie oni wymyślili to szaleństwo. Nie musieli. Poczytaj sobie o "Granice wzrostu" (raport Klubu Rzymskiego) z początku lat 70. Te odloty to europejska komunolewica ma od 50 lat, a chyba rozumiesz że wtedy im Chińczycy nie płacili.
@RodrigoMendoza: zawsze są chętni do promowania szkodliwych zachowań. Kiedyś promowała to Rosja, teraz pałeczkę przejmują Chiny. Jakoś nie wierzę, że Niemcy wyłączyli sprawne elektrownie jądrowe, aby ratować planetę. Ktoś wziął za to gruby hajs.
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