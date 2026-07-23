Tak zawsze było z produktami cyfrowymi, wystarczy spojrzeć na rynek gier.

Polska jest traktowana jako Rosja ale ta co płaci w przeliczniku euro 1:1



Przez kilka lat Gry EA były oficjalnie sprzedawane z blokadą regionalną, gdzie był tylko język polski, rosyjski i chyba jeszcze dwa jakieś inne (ale brak angielskiego) i cena za to była taka sama jak w euro co w ogóle mijało się z ideą blokady regionalnej żeby nie kupować Pokaż całość