Tani Windows dla Polski? Nie. Dla Rosji był!
Mało kto wie że Microsoft wydał w 2005r. Windows XP Starter - czyli tanią wersję dla biednych krajów, do których zaliczono Rosję. Mimo petycji Polskich internautów Microsoft nie zgodził się na wydanie Polskiej wersji gdyż najwidoczniej już wtedy byliśmy krajem bogaczy...lapagapa
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Komentarze (33)
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2. To nie tak, że MS daje ci coś taniej, bo chce być miłym. MS daje coś taniej żeby do siebie przyzwyczaić i uzależnić (jak każda korpo). Najwyraźniej uznano, że mają już u nas ugruntowaną pozycję co w sumie jest racją patrząc na przetargi.
Polska jest traktowana jako Rosja ale ta co płaci w przeliczniku euro 1:1
Przez kilka lat Gry EA były oficjalnie sprzedawane z blokadą regionalną, gdzie był tylko język polski, rosyjski i chyba jeszcze dwa jakieś inne (ale brak angielskiego) i cena za to była taka sama jak w euro co w ogóle mijało się z ideą blokady regionalnej żeby nie kupować
poza tym kto w 2005 miał w Polsce legalnego xpeka, chyba tylko zachodnie korporacje
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