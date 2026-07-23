Przemyslaw Kral zostal rzekomo zatrzymany w Afryce
Przemyslaw Kral, CEO gieldy kryptowalutowej ZondaCrypto mial rzekomo zostal zatrzymany w Afryce, w Botswanie.Dorodny_Wieprz
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Przemyslaw Kral, CEO gieldy kryptowalutowej ZondaCrypto mial rzekomo zostal zatrzymany w Afryce, w Botswanie.Dorodny_Wieprz
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Komentarze (30)
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https://x.com/crypto_domin/status/2080295192960131139/photo/1
Umiesz w ogóle pisać i czytać? Bo nie sądzę.
Rzekomo oddał już całą kasę.